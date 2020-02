publié le 12/02/2020 à 10:50

Pour ceux qui sont en vacances et les autres, prenons l'air du large et mettons le cap sur l'Estuaire de la Gironde. C'est là, à 6 kilomètres des côtes, que se dresse fièrement le phare de Cordouan. Bâti sous Henri IV, c'est le plus ancien phare d'Europe. Son architecture digne d'un château, lui vaut son surnom de "Roi des Phares & phare des rois".

L’été prochain, l'Unesco devrait le classer au patrimoine mondial de l'humanité. Le phare de Cordouan est le dernier à être habité en France par des gardiens qui accueillent le public d'avril à octobre et pour y accéder l'hiver, ce n'est pas forcement une promenade de santé. Il faut faire une heure de bateau sur une mer agitée et une fois sur place il vous reste à gravir un escalier de 334 marches.



Les observateurs de l'Unesco ont emprunté le même escalier lors de leur visite d’étude en vue du classement du phare dans la liste du patrimoine mondial. Un classement qui doit être officialisé au mois de juillet prochain.

