Haute-Garonne : des graines de Phacélie pour sauver les abeilles

publié le 07/02/2020

Face aux dangers qui guettent les abeilles, de plus en plus victimes de pollution et de destruction des habitats naturels, un apiculteur de Haute-Garonne organise une opération qui connaît un immense succès.

L’idée est de sensibiliser le public en offrant à chaque personne qui le souhaite dans le monde, un sachet de graines de Phacélie, une plante très appréciée des abeilles.

L’objectif est donc que tous les citoyens qui participent, reconstituent des espaces naturels où les abeilles pourront venir butiner. Depuis le début de l’année, chaque samedi, des bénévoles se réunissent chez Nicolas Puech, l’apiculteur à l’origine du projet pour répondre aux milliers de lettres qui arrivent chaque jour à son domicile.

"À l’intérieur de ces courriers on a des petits mots, des dessins d’enfants ou un petit chèque pour l’association et enfin une enveloppe affranchie avec l’adresse de la personne qui va servir au retour des graines de Phacélie", assure Nicolas Puech.

Un lien social dans les campagnes

Josiane, une bénévole, vient d’ouvrir une lettre : "Il s’agit de deux petites filles qui ont dessiné une ruche avec de jolies petites abeilles, c’est très mignon, on va leur envoyer plein de graines... Sans les abeilles nous ne serions pas là, dit-elle. À ses côtés, Nicolas rectifie : "Moi je pense qu’on serait là mais on ne mangerait que des pommes de terre donc la vie serait moins joyeuse... L’abeille est un symbole mais il y a aussi les coccinelles, les papillons, toute la biodiversité qui est en danger."

Nicolas explique son choix des graines de Phacélie : "La Phacélie, on peut la planter du mois de mars jusqu’au mois d’octobre, elle va fleurir deux mois après. C’est une plante qui offre beaucoup de nectar et les abeilles en raffolent car ça leur donne beaucoup d’énergie ". En effet, cette plante ressemble à une fougère ornée de jolies fleurs violettes.

L'opération a aussi permis à de nombreux habitants de se rencontrer. Nicolas Puech le reconnait : "Dans nos campagnes, on ne se parle plus beaucoup. Cette opération est très appréciée par nos anciens, ça leur permet de rompre leur solitude et de se sentir utiles. C’est la première fois que je viens, c’est très sympa, on a à boire, à manger, on a des amis, on papote au coin du feu... C’est du boulot mais on le fait avec plaisir tellement cette cause nous tient à cœur ".



L’an dernier, 70.000 sachets de trèfles avaient été envoyés. Cette année, ce sont 100.000 sachets de graines de Phacélie qui seront distribués. La poste de Saint-Gaudens n’en revient pas. "On rigole avec la poste quand elle nous dit qu’on reçoit plus de courrier que le père Noël, donc on va dire que l’on est le père Noël des abeilles", plaisante Nicolas Puech. Cette opération se poursuit jusqu’à la fin du mois.

