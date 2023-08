Harcèlement scolaire : le décret est "une belle avancée", se réjouit le père de Maël, harcelé pendant 3 ans

De nouvelles mesures contre le harcèlement scolaire ont vu le jour ce jeudi 17 août avec la publication d'un nouveau décret par le ministère de l’Éducation. Désormais, les enfants harcelés ne seront plus obligés de changer d'école pour échapper à leur calvaire. À l'inverse, ce sont bien les harceleurs qui devront être transférés. Plus qu'un soulagement, c'est une victoire pour le père de Maël, un enfant de 10 ans harcelé pendant trois ans.

Mickaël Gauthier avait confié son désespoir au début de l'année. Maintenant, il se réjouit que son combat ait enfin payé. "C'est une très bonne chose, c'est ce qu'on demandait, c'est ce qu'on voulait pour notre fils, c'est une belle avancée sur le harcèlement scolaire," a-t-il réagi au micro de RTL.

"On sait très bien que ce que l'on a fait et ce qu'on fait toujours pour combattre le harcèlement, c'est ce qui a permis de mettre ce décret en place. Si on se bat à présent contre le harcèlement, c'est pour les autres enfants, donc on espère que ça va aider beaucoup de familles et beaucoup d'enfants à la rentrée. Les enfants harceleurs vont peut-être prendre conscience que s'ils continuent, il peut y avoir des choses contre eux", a-t-il ajouté.



Concernant le cyberharcèlement, il sera désormais sanctionné et ça même si le harceleur et sa victime ne sont pas dans le même établissement.

