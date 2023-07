DOCUMENT RTL - Harcèlement scolaire : Amandine va pouvoir changer de collège grâce à RTL

Aurélie et sa fille Amandine, harcelée au collège, interrogées par RTL

Est-ce la fin du cauchemar pour Amandine ? Malgré le harcèlement dont elle fait l'objet, cette collégienne de Gironde ne pouvait pas changer d'établissement scolaire. Le rectorat estimait que son dossier n'était pas prioritaire. Mais en un peu plus de 24 heures, et la diffusion de son témoignage sur RTL, les choses ont bougé et la jeune fille va pouvoir changer d'établissement.



"Effectivement, depuis mon interview avec RTL, les médias se sont manifestés et ont enchaîné les sujets, raconte la mère de la collégienne à notre micro. Je viens d'avoir un coup de fil de la directrice du rectorat m'informant qu'ils étaient confus et que cette situation n'aurait jamais dû se produire, qu'ils auraient dû être informés, que, pour eux, il n'y avait aucun signalement de harcèlement et que, compte tenu de la situation, ils allaient donner une suite positive à notre demande de changement de collège."

"Elle ne sera plus dans son ancien collège, mais dans celui pour lequel on a demandé une affectation", conclut la mère de famille. Désormais, Aurélie attend un document officiel du rectorat pour s'assurer, une fois pour toutes, que sa fille aura bien un collège en septembre.

Harcèlement scolaire : Amandine et sa mère Aurélie disent leur soulagement

La calvaire d'Amandine

Après des insultes répétées pendant de longs mois de la part de ses camarades, Aurélie avait réussi à changer sa fille d'établissement. Mais la joie avait été de courte durée puisque ce nouveau collège expliquait qu'il n'avait plus de place. Le rectorat soutenait alors que le motif de harcèlement n'était pas prioritaire. L'adolescente, plongée dans l'incompréhension, avait raconté son calvaire à RTL.

"Ç'a commencé un soir, quand j'ai reçu des messages", confiait-elle à notre micro. "T'es qu'une BDH, une 'bandeuse d'hommes'. Donc une pute", se souvient-elle. La jeune fille expliquait avoir reçu un flot d'insultes de "personnes qu'[elle] ne connaissait même pas". Un harcèlement qui l'avait menée à fuir les cours : "J'étais extrêmement mal.