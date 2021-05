publié le 27/05/2021 à 12:03

Ce projet d'accessibilité a un nom : RampEgo. Depuis plus de six mois maintenant, l'Association des Paralysés de France s'est lancée un véritable challenge. Les bénévoles construisent des rampes d'accessibilité en Lego. Des rampes qui sont amovibles et gratuites, pour des commerces non-équipés. Les petites briques colorées sont recueillies via des dons, qui arrivent de toute la France.

Tout commence par le tri des Lego, à Charleville-Mézières. Les briques sont rangées par couleur et par taille. Une étape cruciale dont s'occupe Véronique, alors que Pascal et Manu, eux, s'occupent de l'assemblage... Les bénévoles de l'APF Champagne-Ardenne s'y sont remis à l'automne dernier, après avoir découvert cette initiative en Allemagne. Ils se sont dit : "Pourquoi pas nous ?" Et puis, ils se sont lancés. Pour venir en aide, et surtout ne pas culpabiliser les nombreux commerçants qui ne sont pas aux normes.

Projet Rampego Crédit : Agnès Bonfillon

Projet Rampego Crédit : Agnès Bonfillon

Une mesure qui change la vie des clients en fauteuil

Certaines de ces rampes ont déjà été installées, par exemple dans le quartier piéton de Charleville-Mézières, tout près de la place Ducale, comme nous l'évoquions dans un précédent article. La patronne du Bar "La Bourbonade" est l'une des premières bénéficiaires. La rampe colorée et amovible est installée depuis un mois maintenant. Ce qui change la vie de la clientèle, puisqu'avant, les personnes en fauteuils devaient être portées. "Ils pourront aller sans moi aux toilettes", se réjouit la propriétaire.

Trois nouvelles rampes viennent d'être commandées. Les points de collecte se multiplient partout en France ; et si vous aussi avez des lego à donner, n'hésitez pas, rendez-vous sur le site APF France Handicap.