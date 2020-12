Grippe aviaire : un deuxième élevage contaminé dans les Landes

et AFP

publié le 10/12/2020 à 07:23

Une "influenza aviaire hautement pathogène H5N8" a contaminé un deuxième élevage de canards dans le département des Landes où "la maladie progresse", d'après un communiqué de la préfecture publié vendredi 4 décembre.

C’est dans la commune de Saint-Geours-de-Maremne, au sud du département, que ce nouveau cluster a été confirmé par le laboratoire national de référence de l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire), détaille le document.

En début de semaine, un premier cas avait été identifié dans un autre élevage : 6.000 canards avaient été abattus. La préfecture tente de limiter la progression de l’épidémie en plaçant une quarantaine de communes dans une "zone de protection".

Le retour de la grippe aviaire, non transmissible à l'homme, fait écho aux crises des hivers 2015 - 2016 et 2016 - 2017 quand des abattages massifs avaient été mis en place. Une autre problématique s'ajoute cette fois : les élevages de canards sont soumis à la crise sanitaire qui a déjà lourdement fragilisé le secteur avec la fermeture des restaurants et l'arrêt des occasions festives.