C'est une personnalité médiatique très appréciée du grand public qui nous a quitté. Grichka Bogdanoff, un des frères jumeaux Bogdanoff, est décédé ce mardi 28 décembre à l'âge de 72 ans. Le duo de scientifiques a fait les belles heures de la télévision française dans les années 1980 avec leur émission Temps X sur TF1. Récemment, il leur arrivait d'intervenir à la télé ou à la radio.

Invité des Grosses Têtes sur RTL en 2015, Grichka Bogdanoff avait donné un petit cours de planétologie à Laurent Ruquier. "Les anneaux de Saturne, c'est le résultat de l'explosion d'une sorte de satellite, probablement, un corps planétaire, qui gravitait autour et qui a été frappé par un astéroïde", expliquait-il. "Un petit peu comme ce qui s'est passé pour la Lune. Il faut que vous sachiez que la Lune est un morceau de Terre qui a été arraché et qui s'est formée en quelques jours à peine".

"Il y a eu un énorme agrégat de poussière qui s'est rassemblé et a formé la Lune. La Lune s'éloigne et un jour la Lune disparaitra, dans quelques millions et même centaines de millions d'années", expliquait encore le scientifique.