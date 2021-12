Décès de Grichka Bogdanoff : comment le reconnaître de son frère Igor ?

"Ça m'arrive tout le temps". Grichka, l'un des deux jumeaux Bogdanoff, s'est éteint ce mardi 28 décembre. Toujours accompagné de son frère Igor, les deux formaient un duo emblématique du paysage audiovisuel français dans les années 80.

Malgré leurs transformations physiques, Igor et Grichka étaient tellement identiques qu'il était parfois très difficile de les différencier. "L'autre jour, quand on se baladait Igor et moi, j'étais séparé de lui et lui de moi", racontait Grichka aux Grosses Têtes, en novembre 2017 sur RTL. "On demande à Igor : 'C'est vous ou c'est votre frère ?' Ça m'arrive tout le temps", poursuit-il.

Similaires comme deux gouttes d'eau ou presque. Certains parvenaient toutefois à différencier les deux frères jumeaux. "C'est plus facile de vous reconnaître quand vous êtes ensemble, quand vous êtes tous les deux", admettait Caroline Diament. Arielle Dombasle, qui a connu les deux depuis de longues années, assurait par ailleurs n'avoir aucune difficulté à les reconnaître.

La veille, Igor était lui aussi invité des Grosses Têtes. Et il tentait d'expliquer (dans la vidéo ci-dessous) : "En réalité 1+1 ça fait pas deux, ça fait un et demi. En ce sens, on est un peu supplémentaires."