Grèves : Marseille, Nantes... Les transports paralysés dans plusieurs villes

publié le 10/01/2020 à 12:39

La grève des transports impacte fortement la province ce vendredi 10 janvier. Plusieurs grandes villes françaises voient en effet leur trafic être fortement paralysé depuis le début de la matinée. À Marseille, le trafic est totalement interrompu à la gare Saint-Charles depuis 7h où une centaine de manifestants grévistes sont descendue sur les voies. Par ailleurs, aucun tramway et très peu de bus sont en circulation dans la cité phocéenne.

Les transports sont également fortement perturbés à Nantes où une manifestation bloque les dépôts de bus et de tramway depuis 5h30. Selon le réseau Tan, aucune ligne de tramway n’assure son parcours normal et plusieurs lignes de bus sont à l’arrêt, comme la C2, la C3, ou la C20.

À Sète, en Occitanie, aucun bus du réseau Sète Agglopôle mobilité (Samobilité) n'a pu quitter le dépôt de bus de la ville ce matin. Des militants CGT et FO Cheminots bloquent en effet les différents accès à celui-ci et seul un bus réservé aux personnes à mobilité réduite a pu sortir du dépôt vers 9h.

La veille, jeudi 9 janvier, ce sont les dépôts de bus de Bordeaux et Bayonne qui ont été bloqués par les manifestants opposés à la réforme des retraites, paralysant ainsi fortement le trafic. À Paris, la RATP prévoit un trafic "très perturbé" ce vendredi où seules les lignes 1 et 14 fonctionnent normalement. Les lignes 2, 3, 4, 5, 7, 7bis, 8, 10 et 11 seront ouvertes de 6h30 à 9h30 puis de 16h30 à 19h30 et la ligne 13 seulement le matin.