"All I want for Christmas is des métros", la parodie parisienne de Mariah Carey

publié le 23/12/2019 à 10:27

La grève se poursuit et les transports, à Paris, sont toujours autant au ralenti. Une situation qui ennuie certains voyageurs, au point qu'ils en fassent une chanson.

Dans la soirée du samedi 21 décembre, une parodie de All I want for Christmas de Mariah Carey a été publiée sur Twitter. Lundi 23 décembre à 9h, la vidéo avait déjà fait plus de 76.000 vues et avait été partagée plus de 1.200 fois.

Dans la vidéo, en français, on peut y entendre les paroles "Moi y a pas grand chose pour Noël, y a qu'une seule chose que je désire. Je me fiche de vos sacs Chanel, de vos vacances aux Seychelles (...) Moi je veux juste des métros, et des bus, si c'est pas trop", chante l'internaute.

Elle rajoute, en rythme, "1 train sur 3, pas de RER, j'fais comment pour aller bosser ? J'ai pas de thunes pour Uber, t'façon les routes sont bouchées" La vidéo sur termine sur des images d'un homme hors de lui, sur un quai, réclamant des trains.

Ce lundi 23 décembre, le trafic était encore fortement perturbé à Paris, entre la RATP et la SNCF, avec cependant "une amélioration globale", souligne la RATP sur son compte Twitter.