publié le 24/12/2019 à 12:41

Pas de transports et beaucoup d’embouteillages en région francilienne : un casse-tête pour les taxis. Normalement, entre Paris et les aéroports de Roissy et d’Orly, ils sont tenus d’appliquer un forfait de 50 euros, mais avec les bouchons qui ralentissent les trajets, pour eux, ce n’est plus rentable. Du coup, certains s’exonèrent du forfait, une pratique illégale.

D'après Zina, chauffeure de taxi en Île-de-France, la rentabilité les obligent à enfreindre la loi. "J’ai mis 2h45 à déposer un client. J’ai perdu un temps précieux : pratiquement 3 heures pour 50 euros. Le client m’a dit 'Ce n’est pas mon problème'", déplore-t-elle, appelant les usagers à être compréhensif en cette période de grève.

"On demande au client de comprendre que quand on met 2h30, on est perdant. En plus, quand on dépose le client, on n’est pas forcément sûr de redescendre chargé. On n'est pas des voleurs mais on ne peut pas se permettre de travailler à perte", explique la chauffeure de taxi.