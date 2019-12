publié le 17/12/2019 à 07:29

Ce matin, musique de fêtes. Pour la première fois depuis 1958, c’est une chanson de Noël qui est numéro 1, selon le classement Billboard qui compte les ventes, mais aussi la diffusion en radio et sur les plateformes numériques d’écoute. Ces dernières années, la chanson est devenue l’hymne de Noël aux États-Unis.

Cette chanson, c'est All I want for Christmas is You ("Tout ce que je veux pour Noel, c’est toi"), de Mariah Carey, qui s'est hissée en haut des ventes pour la première fois cette semaine alors qu’elle est sortie un quart de siècle auparavant.

Le patron de sa maison de disques, qui était également son mari, lui avait demandé il y a 25 ans de sortir un album de Noël. La chanteuse, guère enthousiasmée, raconte qu’elle a écrit le morceau en une heure et demie, toute seule sur un clavier, en s’enregistrant au dictaphone.

Mais la légende est peut-être un peu enjolivée, car un coauteur touche la moitié des droits. Il s'agit de celui qui a aussi produit la chanson du film Titanic pour Céline Dion. Selon lui, ils ont écrit cette chanson à deux. Peu importe, les paroles disent : "Je ne veux pas grand-chose pour Noël, il y a juste une chose dont j'ai besoin. Je me fiche des cadeaux sous l'arbre de Noël. Je te veux juste pour moi (…) Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi".

Rien de très élaboré. Mais c’est peut-être justement parce que la chanson est très simple et la mélodie efficace que le morceau fonctionne aussi bien. Même s'il a donc fallu 25 ans pour qu’il devienne numéro 1, ce qui est inédit dans l’histoire de la musique.

Mariah Carey élue "reine de Noël"

En 10 ans, le clip a été vu 600 millions de fois sur YouTube et, la semaine dernière, la chanson a été jouée 45 millions de fois sur les plateformes, 35 millions la semaine précédente. Et elle est diffusée en radio deux fois plus souvent qu’il y a 5 ans.



Mais pourquoi un tel succès 25 ans après ? Car Mariah Carey est très habile. Elle a deviné le potentiel de ce vieux titre, sorti de l’oubli avec le film Love Actually il y a 15 ans, qui est également devenu une sorte de classique de Noël.

> Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You (Official Music Video)

Au début de la décennie, Mariah Carey a même enregistré une reprise de son titre avec Justin Bieber. Aussi, tous les ans, elle donne un concert de Noël dans une salle de concert à New York, le Beacon Theater, équivalent de l’Olympia à Paris. Mais l'événement est devenu tel que, dimanche soir, le concert s'est déroulé au Madison Square Garden, l’équivalent de Bercy !



Dès la fin de la fête d’Halloween, le 1er novembre à minuit, Mariah Carey avait préparé le succès à venir, en diffusant une vidéo où le père Noël l’appelle. Désormais, elle est même surnommée "la reine de Noël" outre-Atlantique. Surtout, elle reste dans le coup alors qu’elle n’avait pas eu de numéro 1 depuis 2008. Selon les estimations, le titre lui aurait rapporté plus de 60 millions de dollars de droits d’auteurs.