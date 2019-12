et AFP

publié le 12/12/2019 à 22:02

A la suite d'une mobilisation de salariés d'Enedis contre la réforme des retraites, le centre commercial Promenade de Flandre, situé à Neuville-en-Ferrain (Nord), a été privé d'électricité ce jeudi 12 décembre.

Plongés dans le noir dès 11h ce matin, les commerces ont été contraints de fermer alors qu'environ 300 grévistes participaient à l'action, d'après José Da Silva, représentant de la CGT de Tourcoing, à l'AFP.

"On n'a pas été mis au courant du tout, tous les commerces sont fermés depuis environ 30 minutes et (...) des camions EDF bloquent le rond-point central", a-t-on indiqué chez Jules, l'un des commerces du centre commercial Promenade de Flandre. "Tous les magasins sont fermés, on attend", déplorait également un salarié de Cultura. Les équipes techniques ont pu intervenir pour débloquer la situation, revenue à la normale dans l'après-midi, selon les informations de l'entreprise Enedis.

D'autres secteurs touchés dans le Nord

Le représentant de la CGT a également précisé que les manifestants prévoyaient de couper l'électricité du supermarché Auchan, situé à Roncq. Une information qui a été ensuite confirmée par l'entreprise Enedis. Contactée par l'AFP, sa direction a précisé qu'environ "1.150 clients" avaient été touchés "dans trois communes" limitrophes : Neuville-en-Ferrain, Roncq et Halluin.

Par ailleurs, à Calais, un centre commercial a été privé d'électricité dès 17H30, ainsi qu'une partie de la commune mitoyenne de Coquelles, selon des correspondants de l'AFP. D'après Enedis, environ 640 clients étaient touchés par la panne. L'entreprise n'a toutefois pas précisé si elle était liée à la grève.