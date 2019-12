Grève RATP : les prévisions de trafic du lundi 16 décembre

publié le 15/12/2019 à 16:25

Les grévistes ne semblent pas fléchir. Le trafic RATP sera encore largement perturbé lundi 16 décembre pour la 12e journée consécutive. Pour le métro, seules les lignes 1 et 14, automatiques, assureront un trafic normal avec risque de saturation aux heures de pointe. Le trafic sera également normal pour OrlyVal.

Sur les lignes 4 et 7, il y aura 1 train sur 3 le matin (de 6h30 à 9h) et l'après-midi (de 16h30 à 19h30). Néanmoins, plusieurs stations seront fermées. Sur la ligne 9, il y aura 1 train sur 2 entre Nation et Mairie de Montreuil. Entre Pont de Sèvres et Franklin D.Roosevelt, comptez 1 train sur 4 le matin (de 6h30 à 9h) et 1 train sur 3 l'après-midi (de 16h30 à 19h).

Il y aura également 1 train sur 4 sur la ligne 11 qui circulera uniquement de 6h30 à 9h. La ligne 3 circulera de 16h30 à 19h30 avec 1 train sur 5 entre Havre Caumartin et Pont de Levallois. Même chose pour la ligne 8, qui circulera uniquement de 16h30 à 19h30 également, avec 1 train sur 4 entre Créteil Pointe du Lac et Reuilly Diderot uniquement. Le trafic sera totalement interrompu toute la journée sur les lignes 2, 3 bis, 5, 6, 7 bis, 10, 12 et 13.

Rer A et B aux heures de pointes

Le trafic sur le RER A sera très perturbé. Seulement 1 train sur 2 circulera en heures de pointe le matin de 6h30 à 9h30 et l'après-midi de 16h30 à 19h30. Comptez 1 train sur 3 aux heures de pointes uniquement sur le RER B, avec une interconnexion interrompue à Gare du Nord.

En revanche, c'est beaucoup mieux sur plusieurs lignes de tramway avec un trafic quasi normal (des précisions doivent être apportées après 17h) Pour les bus, la RATP donnera plus de précisions dans quelques heures.