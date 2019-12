Grève RATP : les prévisions de trafic du dimanche 29 décembre

publié le 28/12/2019 à 18:03

La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit ce dimanche 29 décembre pour le 25e jour de mobilisation. Les transports en commun seront encore très perturbés en Île-de-France. La RATP a révélé ses prévisions de trafic : seules les lignes automatiques 1 et 14 circuleront normalement.

Les lignes 3, 3 bis, 4, 5, 6, 7, 7 bis, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 seront totalement interrompues indique la direction de la RATP. La ligne 2, sera elle ouverte de 8h à 12h avec 1 train qui circulera toutes les 10 minutes.

En ce qui concerne le tramway, le T2, T5, T6 et T7 circuleront normalement. Le T1 fonctionnera de 7h à 11h45 et de 15h à 20h20 avec 1 tramway toutes les 15 minutes. Le T3a bénéficiera d'un trafic normal uniquement entre Pont du Garigliano et Porte d'Ivry. Le T3b circulera quasiment normalement le matin et uniquement entre Porte d'Asnières et Porte de Bagnolet de 12h à 19h30. Le T8 fonctionnera normalement le matin et avec 1 tramway sur 2 l'après-midi.

Il y aura 1 RER A toutes les 30 minutes entre Nation et MLV/Chessy. Le reste de la ligne sera fermée toute la journée. 1 RER B sur 3 circulera de 12h à 18h et 1 sur 3 toute la journée entre Gare du Nord et Aéroport CDG/Mitry. L'interconnexion est interrompue à Gare du Nord.

Pour les bus, 2 sur 3 rouleront en moyenne toute la journée.

