Grève RATP et SNCF : ce que l'on sait des perturbations prévues vendredi

Une nouvelle rencontre au Stade de France perturbée par une grève des transports ? Vendredi 24 juin, un mouvement de grève à la SNCF et à la RATP va toucher plusieurs lignes de trains de banlieue dont la quasi-totalité des lignes de RER. Un mouvement social prévu le jour de la finale du Top 14 de rugby entre Castres et Montpellier, qui aura lieu à Saint-Denis (93).

Les lignes A, B, C et D du RER sont concernées par l'appel à la grève des syndicats Sud-Rail, de la CGT, Unsa, CFDT, FO et La Base, ainsi que les lignes H, J, K, L et R du Transilien. Les lignes B et D du RER qui desservent le Stade de France sont concernées par ce mouvement de grève, tout comme la ligne A qui relie les banlieues est et ouest de Paris. Le RER C devrait être touché selon Sud-Rail.

Le 28 mai dernier, lors de la finale de la Ligue des champions au Stade de France, une grève des conducteurs de la RATP sur le RER B avait conduit à un report massif des voyageurs sur le RER D (SNCF), contribuant ainsi au chaos aux portes du stade.

Les conducteurs protestent contre les changements de plannings incessants qui interviennent quelques jours ou même parfois la veille de leur prise de service en raison des nombreux travaux sur les lignes. Des revendications salariales se greffent également au mouvement de grève.

