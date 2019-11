Grève du 5 décembre : le PS appelle ses sympathisants à manifester

et AFP

publié le 23/11/2019 à 16:34

"Le Parti socialiste apporte son soutien à la manifestation du 5 décembre et appelle ses sympathisants à se joindre aux cortèges" à Paris et en province. C'est par cette résolution que le Conseil national du parti socialiste a appelé à l'unanimité ses sympathisants à participer à la manifestation du 5 décembre prochain.

À Emmanuel Macron, qui a réduit cette manifestation du 5 décembre à la défense des régimes spéciaux, Olivier Faure, secrétaire national du parti, a répondu: "il n'y a qu'un régime spécial que les manifestants veulent abolir, tout de suite, celui des grandes fortunes", qui sont "renforcées" d'après lui par la politique du président.

Des syndicats de la RATP et de la SNCF avaient annoncé une grève reconductible le 5 décembre, avant d'être rejoints par l'intersyndicale CGT, FO, FSU et Solidaires pour une grève interprofessionnelle, puis par des organisations d'Air France, d'EDF, d'avocats...

Partis de gauche et syndicats appellent à cette manifestation pour protester contre le projet de réforme des retraites.