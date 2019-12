Grève du 5 décembre : Air France, EasyJet… Les prévisions de trafic aérien

publié le 05/12/2019 à 08:06

Il n'y a pas que les transports terrestres qui devraient connaître des perturbations le 5 décembre prochain. Plusieurs syndicats du personnel de compagnies aériennes ont indiqué leur intention de se joindre au mouvement de grève nationale contre la réforme des retraites. La Direction générale de l'aviation civile prévoit 20% de vols annulés sur le territoire français.

La compagnie britannique EasyJet a ainsi supprimé 233 vols intérieurs et moyens-courriers sur l'espace aérien français. Dans une déclaration écrite à l'AFP, la compagnie low-cost a indiqué qu'elle s'attendait "également à ce que d'autres vols subissent des retards".

Si EasyJet précise ne pas avoir reçu de préavis de grève de la part de ses pilotes, il conseiller aux personnes censées embarquer le jour de la grève de vérifier l'état de leurs vols sur la page Flight Tracker ou de gérer leurs réservations en consultant le site internet de la compagnie. Les clients touchés par les annulations recevront un SMS ou un courriel.

De son côté, Air France a annoncé le 3 décembre dernier, qu'elle allait annuler 30% de ses vols intérieurs et 15% de ses vols moyen-courrier, jeudi 5 décembre. Le long-courrier ne devrait cependant pas être affecté par les perturbations. Comme pour EasyJet, il est possible de se tenir au courant de la situation des vols en temps réel sur le site de la compagnie.

Au sein de Air France, onze syndicats ont invité les salariés à participer aux manifestations contre la réforme des retraites. La branche à bas-coût du groupe, Transavia, a, quant à elle, indiqué que son programme de vol pour jeudi était maintenu.



Accès difficile aux aéroports

Grève des transports en commun oblige, l'accès aux aéroports le 5 décembre devrait être très compliqué. En région parisienne, la RATP a indiqué le 3 décembre dernier que la ligne B du RER ne circulera qu'entre 6h30 et 9h30 et entre 17h et 20h. Avec seulement 1 train sur 3, il sera difficile de se rendre au terminal de Roissy. Même chose pour Orly, qui risque de se voir mal desservie pendant la grève.



Paris Aéroport a cependant indiqué que des Bus Direct supplémentaires seront affrétés pour répondre à la demande. Les clients sont également encouragés à réserver leurs taxis et VTC à l'avance. Enfin, il est possible de louer des places de parking aux aéroports. Celles-ci sont 25% moins cher entre le 2 et le 8 décembre.