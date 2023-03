Grève du 10 mars : le trafic sera en "nette amélioration", annoncent la RATP et la SNCF

Le trafic sera normal sur la plupart des lignes de métro parisien ce vendredi 10 mars 2023 au quatrième jour d'une grève reconductible à l'appel de tous les syndicats de la RATP contre la réforme des retraites, seul le RER B restant "très perturbé", a annoncé la Régie ce jeudi 9 mars 2023.

Dans le métro, seule la ligne 13 connaîtra une exploitation limitée avec une fermeture à 20h00, les autres lignes restant ouvertes aux horaires habituels avec quelques difficultés sur les 5, 8 et 10. Il n'y aura qu'un train sur deux sur le RER B aux heures de pointe et deux sur trois aux heures creuses ; et trois sur quatre toute la journée sur le RER A. Le trafic bus, tramway et Orlyval sera, lui, normal.



De son côté, la SNCF prévoit aussi des perturbations sur ses lignes régionales et sur les grandes lignes pour vendredi ainsi que pour ce week-end. La RATP prévoit, elle, pour ce samedi- nouvelle journée de manifestation interprofessionnelle un trafic "quasi équivalent à la journée de vendredi".

Depuis mardi, premier jour de grève plutôt bien suivi, la situation s'est rapidement améliorée dans les transports parisiens, révélant une mobilisation assez faible chez les agents de la RATP contrairement à la grève de 2019 contre le précédent projet de réforme des retraites.

