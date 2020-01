De la grève au gréviste : quand l’accent grave devient aigu

publié le 05/01/2020 à 08:54

Depuis quelques semaines, quand on ne parle pas de cadeaux ou de champagne, on ne parle que de grève et de grévistes. Et comme bien souvent, je suis sollicitée pour répondre à des questions soulevées par l’actualité… Bien sûr, on ne m’interroge pas sur ce que je pense de la grève, mais sur son orthographe. Un journaliste me demandait l’autre jour dans quel sens on mettait l’accent sur gréviste. Quand j’ai répondu que c’était un accent aigu, il a soupiré, comme si c’était ma faute : "Mais sur grève, c’est un accent grave !" Eh bien oui.



C’est vrai que ça ne semble pas logique. "Grève/gréviste" : c’est pourtant la même racine… Mais il y a quantité de mots qui se comportent de cette manière surprenante, et qui ne portent pas le même accent que d’autres mots de leur famille. On écrit célèbre mais célébrité, zèbre mais zébrure, intègre mais intégrité ou intégral, collège mais collégien, prospère mais prospérité, etc. – de même que grève donne gréviste.

Alors comment décider quel est le bon accent ? D’abord, la différence, dans bien des cas, vous l’entendez : on dit "collégien", pas "collègien", "gréviste", pas "grèviste". L’accent aigu n’existe que sur le e, en français. L’accent grave, qui lui peut se trouver sur le u et le a, ne se trouve jamais ni en première lettre ni en dernière lettre d’un mot, à la différence de l’accent aigu. Il représente, quand il porte sur un e, un son plus ouvert et plus long que l’accent aigu.

La clef pour ne plus se tromper

Mais si la différence de sonorité ne suffit pas, et parfois il est vrai qu’il est difficile de décider, alors il y a une règle, et pour une fois elle est simplissime : quand le e qui vous pose un problème d’accent est suivi par une syllabe muette, donc comporte un e muet, alors c’est un accent grave que vous devez mettre. Si la syllabe qui suit est sonore, donc tout sauf un e muet, alors c’est un accent aigu. Dans grève, la syllabe qui suit le e accentué est muette (ve), donc e accent grave (grève)…

Alors que pour gréviste, la syllabe qui suit le e est "vi", donc sonore : gréviste prend bien un accent aigu, de même que mystère donne mystérieux, fièvre donne fiévreux, élève donne élévation, etc. Et pour vous souvenir de cette petite règle, je vous propose mon truc, c’est un truc de bavarde, donc ça marche bien pour moi – pour moi, "être muette, c’est grave" : si la syllabe qui suit le e est muette, c’est un accent grave qu’il faut ! Sinon, c’est l’accent aigu.

"Muette, c’est grave" : avec ça, plus moyen de se tromper !