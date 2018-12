publié le 24/12/2018 à 15:25

Une course contre-la-montre s'est engagée pour sauver le petit Antoine. Ce nourrisson d'un mois souffre d'une défaillance cardiaque et a besoin d'un nouveau coeur pour continuer à vivre. Inscrit depuis peu sur une liste nationale de greffe, le nouveau-né est suivi à l'hôpital cardiologique de Bron, près de Lyon, où ses parents sont en permanence à son chevet. Ces derniers ont lancé un appel sur Facebook afin de lui trouver un nouvel organe.



Le professeur Olivier Bastien, responsable du prélèvement et des greffes d'organes et de tissus à l'Agence de la biomédecine, rappelle à l'antenne de RTL que les attentes de coeur sont très nombreuses. "Pour tous les enfants, jusqu'à 18 ans, il y a en moyenne 25 greffes par an en France. Et pour les moins de deux mois, c'est environ trois ou quatre par an", indique le professeur.

"Le délai d'attente est plus court que chez l'adulte. Environ trois mois. Et près de 90% des enfants en attente de greffe cardiaque sont greffés dans l'année", poursuit le professeur. Mais les conditions de transplantation sont très contraignantes chez l'enfant. "On se heurte à la nécessité d'avoir un poids et une taille adaptée et on peut ne pas avoir le greffon nécessaire à temps", souligne-t-il.



Le spécialiste espère néanmoins que l'appel des parents d'Antoine permettra de sensibiliser le public aux enjeux du don d'organe. "La communication autour du besoin de greffons pour les enfants est un message qu'il est utile de faire passer. Car chez l'enfant, à l'inverse de chez l'adulte où tout le monde est un donneur potentiel, il faut l'autorisation des deux parents, et il y a effectivement beaucoup de refus".