Grand Paris Express : où en est-on des projets de réorganisation des lignes du métro ?

Gagner du temps lors de son trajet en métro, c'est le rêve de beaucoup de Franciliens. C'est également la promesse de la société du Grand Paris Express qui prévoit des créations de lignes et des prolongements de métros qui seront progressivement mises en service entre 2024 et 2030. Le but est de réduire les temps de trajet et de relier les principaux lieux de vie et d’activité en banlieue sans passer par Paris.



Le Grand Paris Express assure ainsi investir 36,1 milliards d'euros afin d'améliorer le réseau de transports en commun. Quelles lignes sont concernées par ces prolongements ? Les lignes 11,12 et 14 sont actuellement en travaux ou en étude d'un projet de prolongement. Ainsi le nouveau réseau devrait desservir :

- Ligne 11 : Rosny-Bois-Perrier > Noisy-Champs

- Ligne 12 : Front Populaire > Mairie d'Aubervilliers

- Ligne 14 : Olympiades > Aéroport d'Orly

La ligne 1 du métro devait également être réaménagée afin de connecter la ville de Vincennes à celui de Fontenay-sous-Bois. Mais la commission d'enquête du Val-de-Marne a émis un avis défavorable à ce projet, jugeant que " la balance avantages/inconvénients de l’ensemble des critères penche incontestablement du côté des inconvénients que générerait un tel projet". Selon les informations de nos confrères du journal 20min, la commission estime que le projet est trop onéreux, qu'il porte atteinte à l'environnement et pointe du doigt le risque d’inondation lié à la proximité d’une nappe phréatique.

Des créations de lignes de métro à l'étude

Dans le même temps, le Grand Paris a lancé 6 projets de création de nouvelles lignes de métro (15,16,17 et 18). Ces lignes, entièrement automatisées, permettront de désaturer les réseaux de transport en commun existants en desservant efficacement les départements de proche couronne par des déplacements de banlieue à banlieue. Certaines sont encore à l'étude et devraient voir le jour entre 2025 et 2030 :

- Ligne 15 Ouest : Pont de Sèvres > Saint-Denis Pleyel

- Ligne 15 Est : Saint-Denis Pleyel > Champigny Centre

- Ligne 15 Sud : Pont de Sèvres > Noisy-Champs

- Ligne 16 : Saint-Denis Pleyel > Noisy-Champs

- Ligne 17 : Saint-Denis Pleyel > Le Mesnil Amelot

- Ligne 18 : Aéroport d’Orly > Versailles Chantiers

