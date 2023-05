Grand Paris Express : la quasi-totalité des chantiers à l'arrêt ce mercredi

La quasi-totalité des chantiers du colossal projet du Grand Paris Express (GPE), soit 140 sites, était à l'arrêt ce mercredi pour une journée de sensibilisation à la sécurité, après un cinquième accident du travail mortel, début avril.

Cette opération "strictement interne", qui doit être renouvelée chaque année, doit permettre à "l'ensemble des collaborateurs de la Société du Grand Paris (SGP) et des personnes travaillant sur les chantiers" de prendre part "à des ateliers de sensibilisation", a indiqué à l'AFP la SGP, l'établissement public dédié à la construction du Grand Paris Express. Les ouvriers doivent aussi assister à "des présentations des mesures de sécurité actuelles et un certain nombre de mesures qui seront déployées prochainement", ajoute la SGP, qui a précisé à l'AFP que ces mesures devraient être annoncées le 17 mai.

L'objectif est de rappeler que "la sécurité demeure la priorité pour tout le monde et que rien, ni les coûts, ni les délais, ne saurait justifier un manquement à la sécurité des compagnons", selon la SGP. Pour Jean-Pascal François, secrétaire fédéral de la CGT Construction : "C'est bien une journée (annuelle) comme ça mais une par mois, c'est mieux", a-t-il déclaré.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info