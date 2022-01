Grand Paris Express : un deuxième ouvrier décède sur le chantier

Un deuxième accident fatal sur le vaste chantier du futur métro francilien. Un ouvrier est mort mercredi 5 janvier, en fin de matinée à Saint-Denis, sur le chantier d'une gare majeure du Grand Paris Express, a annoncé la Société du Grand Paris.

"Ce matin vers 11h30, un accident dramatique s'est produit sur le site du chantier de la gare Saint-Denis-Pleyel du Grand Paris Express. Un compagnon est décédé. Une chute de matériel sur le chantier serait à l'origine de cet accident d'après les premières informations", a annoncé sur Twitter l'organisme chargé de la maîtrise d'ouvrage du métro.

La gare de Saint-Denis-Pleyel est l'une des infrastructures-clés du futur Grand Paris Express et sera la plus fréquentée du réseau, chargée d'assurer la correspondance entre les lignes 14, 15, 16 et 17 du Grand Paris Express et le RER D.

Un précédent à La Courneuve fin 2020

En décembre 2020, un ouvrier de 41 ans avait déjà trouvé la mort sur le chantier de la ligne 16 à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, après une chute dans une cuve à broyer située à 30 mètres de profondeur.

Les 200 kilomètres du Grand Paris Express comprennent quatre lignes nouvelles de métro automatique, numérotées de 15 à 18, ainsi que des prolongements de la ligne 14.

S'articulant autour d'une ligne circulaire, plusieurs branches doivent relier les aéroports d'Orly et Roissy-Charles-de-Gaulle, le pôle scientifique de Saclay et des quartiers sensibles de Seine-Saint-Denis. Après des retards, les nouvelles lignes sont désormais prévues pour entrer en service de façon progressive entre 2025 et 2030.