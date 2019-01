publié le 25/01/2019 à 13:47

La capitale s'implique dans le grand débat national. Ce vendredi 25 janvier, l'hémicycle du Conseil de Paris est ouvert, de midi à minuit, aux citoyens afin de leur permettre de s'exprimer en vidéo.



Le principe est simple, chacun dispose de deux minutes face caméra pour poser ses questions ou faire part de ses remarques. Les vidéos enregistrées seront ensuite partagées sur la plateforme du grand débat national.

Les préoccupations des citoyens sont nombreuses. Entre le mal-logement, la sécurité, l'emploi ou encore le service public, chacun des membres présents dans la longue file d'attente a ses propositions.

Pour Dominique, c'est la question de la justice fiscale qui doit dominer : "Je vais demander le retour de l'ISF et taxer les entreprises du CAC 40, même si je ne me fais pas trop d'illusions. Néanmoins, quand on me donne la parole, ce n'est pas souvent : je la prends".



Sur des tranches de 2 heures, 150 parisiens vont, à tour de rôle et jusqu'à minuit, pouvoir s'exprimer pour participer au grand débat débat national.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Le Times de Londres affirme, ce vendredi 25 janvier, que le pilote du mono-moteur dans lequel se trouvait Emiliano Sala, n'était pas habilité à transporter des passagers payants. Le journal britannique met en cause la fiabilité de cet homme de 59 ans, porté disparu avec le footballeur depuis ce lundi 21 janvier.



Politique - Dans les prochains jours, le gouvernement cherchera à faire voter une mesure permettant de résilier sa complémentaire santé quand on veut, afin de se diriger vers une mutuelle plus adaptée. Cette décision fait suite à l'appel d'Emmanuel Macron qui, en décembre, avait demandé aux Mutuelles des gestes en faveur du pouvoir d'achat des Français.