Glyphosate : Mac Lesggy démonte 3 idées reçues sur ce désherbant

L’Europe s’apprête à ré-autoriser le glyphosate pour 10 ans et en préambule à cette ré-autorisation, la guerre médiatique est ouverte entre adversaires et partisans de cette ré-homologation, avec beaucoup de fausses informations. Le glyphosate est le désherbant le plus employé dans le monde, un désherbant à spectre large, qui tue tous les végétaux. Il a été commercialisé par l’entreprise Monsanto il y a un peu plus de 50 ans, entreprise depuis absorbée par l’européen Bayer, mais il faut préciser que c’est un produit tombé dans le domaine public, comme par exemple, l’aspirine ou le paracétamol. Aujourd’hui, les principaux producteurs de glyphosate sont des entreprises chinoises.

Première idée fausse : il est aspergé sur les cultures en France. Quand vous lisez un article sur le glyphosate, il y a toujours une photo de tracteur qui pulvérise un produit sur de belles cultures. Ce n’est jamais du glyphosate, parce que ça tuerait instantanément ladite culture ! Ces images sont donc trompeuses. On s’en sert pour débarrasser un champ des herbes indésirables avant d’y semer une culture, comme une céréale, ou encore pour désherber un verger, mais dans ce cas, en prenant soin de ne pas toucher aux arbres fruitiers, sous peine de les voir dépérir immédiatement. C’est pour ces raisons que dans les produits de notre agriculture, vous ne trouverez tout simplement pas de résidus de glyphosate.

Deuxième idée fausse : le glyphosate donne des cancers, ou la maladie d’Alzheimer. L’Agence Européenne de Sécurité Sanitaire et ses 80 experts ont revu toute la littérature scientifique publiée sur le glyphosate : 2.400 études analysées, 180.000 pages de documents. Leur conclusion est claire : dans ses conditions d’utilisation autorisées, "l'évaluation de l'impact du glyphosate sur la santé humaine, les animaux et l'environnement, n'a pas permis d'identifier de domaine de préoccupation critique". En clair : pas de risque identifié !

Quel impact sur la biodiversité ?

Des organismes l’ont classé comme "cancérigène probable". De fait, la probabilité que le glyphosate soit cancérigène n’est pas nulle. À quelle dose, combien de litres faudrait-il en avaler chaque jour pour que cela se traduise par un cancer ? On n'en sait rien. Personne n’a jamais rien démontré, et ce n’est pas faute d’avoir étudié la question. En théorie, il y a peut-être un danger, mais en pratique, comme le dit l’Agence Européenne, ainsi d’ailleurs que les autres agences sanitaires mondiales de la Suisse au Japon, en passant par le Canada et les États-Unis, le risque est proche de zéro. En toute rigueur scientifique, le risque zéro n’existe pas.

Troisième idée fausse : le glyphosate est une catastrophe pour la biodiversité. Que vous le vouliez ou non, quand vous cultivez du blé, du tournesol, il faut désherber. Comment ? Avec le désherbage thermique, vous brûlez donc aggravez le bilan carbone. Avec le désherbage mécanique, le labour, vous retournez la terre pour enfouir les mauvaises herbes. C'est une opération lourde qui consomme beaucoup de gasoil, tue une partie de la faune du sol retourné, ce qui libère du gaz carbonique.

Et puis vous avez le désherbage chimique. Avec le glyphosate, en semant directement un champ après désherbage, pas besoin de passer par la case labour ! C’est ce qu’on appelle l’agriculture de conservation des sols. Les sols s’enrichissent en matière organique issue des mauvaises herbes. Les bactéries, les vers de terre s’y développent, le sol stocke du carbone.