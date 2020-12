publié le 04/12/2020 à 07:15

Un Français sur deux estime avoir un accent. Si vous en faites partie, alors peut-être avez vous fait face un jour à de la "glottophobie" : la discrimination linguistique. Pour y mettre fin, le député "Agir" de l’Hérault, Christophe Euzet, porte une proposition de loi qui vise à intégrer la discrimination par l'accent dans le code pénal et le code du travail, et celle-ci a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale.

À quand remonte cette xénophobie linguistique et que cache-t-elle ? Catherine Mangin et Christelle Rebière ont posé la question au sociolinguiste à l'origine du concept de "glottophobie", Philippe Blanchet. Pour lui, il s'agit d'une arme d'exclusion. Le français dit "sans accent" est en réalité celui parlé par les élites politiques et médiatiques parisiennes "qui ont eu historiquement le pouvoir de l'imposer comme modèle". Deux solutions s'imposent alors : gommer son accent pour en faire partie, ou le garder et en être exclu.

L'exception qui confirme la règle, c'est peut-être l'actuel Premier ministre, Jean Castex, qui a conservé son accent du Gers. Une révolution est-elle en cours ? On observe au mieux "un frémissement dans la société", selon Philippe Blanchet, mais "nous avons derrière nous 200 ans de centralisation politique, d'uniformisation, de mépris et de rejet de la diversité. Mais ça peut changer".

Dans ce douzième épisode d'Ensuite, Catherine Mangin, directrice adjointe de l’information de RTL, et Christelle Rebière, présentatrice de RTL Midi, se penchent sur le concept de glottophobie, la discrimination linguistique, avec Philippe Blanchet, professeur de socioliguistique à l'université de Rennes 2.

