La discrimination au travail

publié le 04/06/2020 à 02:06

Marie s'inquiète pour sa fille. Elle suspecte son gendre d'être très agressif. Plus que ce que sa fille veut bien lui dire. Mais Marie n'est sûre de rien. Ce sont surtout certains signes, des nouveaux voisins violents et les dires d'une voyante qui ont mis cette idée dans la tête. Comment Marie peut-elle en parler avec sa fille ?

Alexandra s'occupe de sa maman de 71 ans souffrant d'une maladie à un stade avancé. Depuis plusieurs années, Alexandra a mis sa vie entre parenthèses car sa mère ne souhaite pas que quelqu'un d'autre s'occupe d'elle. A 39 ans, Alexandra souhaiterait enfin reprendre le court de sa vie mais culpabilise.

Kadi a 54 ans et est infirmière depuis 9 ans. Depuis deux ans, elle tente le concours de cadre de santé. Elle a raté l'oral l'année dernière. Sa supérieure lui a dit que c'était sûrement à cause de son accent et de son âge. Une remarque discriminante mais qui n'entame pas la détermination de Kadi.

Nathalie a perdu sa sœur en début d'année après plusieurs années de maladie. Quelques jours avant son décès, la médecin a dit que c'était la fin de sa vie. Un moment dont il est difficile de se défaire pour Nathalie.

Brian a 29 ans et est en couple avec un garçon de 22 ans. Mais depuis 3 ans, ce dernier cache cette relation à sa famille et ses amis. Au point de faire semblant d'être simplement amis lorsqu'ils croisent les parents. Brian ne comprend pas ce comportement.

Corinne est cadre de santé. Elle a entendu le témoignage de Kadi et souhaiterait réagir et encourager Kadi dans sa démarche.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

