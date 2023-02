Gironde : pourquoi l'immeuble Le Signal est devenu le symbole de l'érosion du littoral

La pince géante a attaqué le haut de l'édifice sans aucune pitié. Le béton de l'immeuble ne résiste pas. En quelques jours, les 78 appartements du Signal ont été transformés en une montagne de gravas.

Danielle Duprat, ancienne propriétaire, a tenu à venir assister à cette destruction. "Notre appartement se trouvait en haut, au 4ᵉ étage. On avait un spectacle féérique, le salon et la cuisine donnaient sur la mer. On a le cœur gros. Le cauchemar a duré 9 ans, aujourd'hui, j'ai vraiment la rage !" confie-t-elle à RTL.

Le cauchemar en question a débuté en 2014. Des tempêtes violentes ont rongé la côte de sable. À 200 mètres de la mer à sa construction, l'océan n'est désormais plus qu'à une vingtaine de mètres du Signal. Un arrêté de péril a expulsé les 78 propriétaires qui espèrent pouvoir réintégrer un jour leur cher logement de vacances. En vain.

Longue bataille juridique

Alors commence un long chemin de croix pour tenter d'être indemnisé. Rien n'est prévu, le fond Barnier "risque naturel" ne peut pas entrer en action. La justice a décidé que l'érosion marine n'était pas un risque naturel.

Au bout de 9 ans de bagarre juridique, l'État va débloquer 7 millions d'euros pour indemniser les propriétaires 70 % de la valeur estimée de leur bien. Mieux que rien, mais très en dessous des prix du marché de l'immobilier en bord de mer.



900 communes menacées par le recul du trait de côte

Dorénavant, Le Signal est à terre. Les tonnes de gravas vont être retirés, et la dune réensablée et revégétalisée. "La verrue", comme les habitants de Soulac-sur-Mer appelaient l'immeuble, a disparu.



Mais en France, plus de 900 communes sont menacées par le recul du trait de côte et 50.000 riverains sont susceptibles de perdre leur bien. Le gouvernement cherche encore le moyen de financer ces indemnisations qui vont s'élever à plusieurs centaines de millions d'euros dans les années à venir.



