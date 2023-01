Lons-le-Saunier : à quoi ressemble le quotidien du maire de cette commune du Jura ?

Jean-Yves Ravier est arrivé aux affaires de Lons-le-Saunier, une petite commune du Jura, en 2020. Ce maire n'imaginait pas devoir gérer les effets d’une pandémie mondiale, d’une guerre sur le sol européen et encore moins de devoir éteindre la lumière dans la majorité des quartiers de sa ville pour économiser de l'argent.

RTL a pu suivre le maire toute une journée, à commencer par l'ouverture du courrier reçu en mairie. Souvent des lettres, des doléances plus ou moins tendres, mais aussi des insultes à son encontre. Un phénomène auquel s'exposent tous les élus en France, avec plus ou moins de gravité.

La prochaine étape du maire est d'assister au conseil municipal. Comme partout en France, les communes débattent actuellement de leurs budgets respectifs. À Lons-le-Saunier, il faut trouver 1 million d’euros perdus dans la crise énergétique. Un enjeu qui entraine des concessions et des décisions difficiles.

Quel service public dégradé pour rembourser les dettes Jean-Yves Ravier

Si le maire multiplie les missions, elles résultent aussi d'un devoir pluridisciplinaire. Pour le démontrer, le maire a décidé d'emmener Valentin Bossais dans les cuisines du restaurant municipal. Le lieu en question fournit 5.000 repas aux écoles et à l'EHPAD de la ville en parallèle des arbitrages mis en place pour lutter contre l'inflation du prix de ses produits. Il a fallu revoir la composition des menus pour éviter d'augmenter le prix du repas des enfants.

Le maire se confronte aussi au sentiment d'insécurité de ses habitants. Que ce sentiment soit justifié ou non, il faut rassurer, et une police municipale a donc été créée. Le sujet des incivilités revient souvent à la table du conseil municipal. Reste à savoir si la présence de la police municipale suffira à apaiser ce sentiment. La brigade est destinée prochainement à s'agrandir et à s'installer dans des locaux qui lui sont propres.

