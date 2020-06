Gironde : le blues des ostréiculteurs face à une nouvelle bactérie

publié le 02/06/2020 à 09:47

Décidément le sort semble s'acharner sur les ostréiculteurs du Bassin d'Arcachon. À peine sortis du confinement, ils doivent faire face à une bactérie qui empêche la commercialisation de leurs huîtres depuis le 20 mai.

Denis et les professionnels ont l'habitude de cette micro algue qui réapparait à chaque printemps, la dinophysis. Thierry Lafond est le président du comité régional de la conchyliculture à Gujan-Mestras. "On avait un petit peu la tête sous l'eau, on refaisait surface et on se reprend un problème sur la tête avec la dinophysis". Résultat, pas de consommation et des analyses régulières pour faire le point sur la présence de cette bactérie, un nouveau test doit d'ailleurs être réalisé aujourd'hui.

Même si les ostréiculteurs ont continué de travailler durant le confinement (c'était les seuls à pouvoir naviguer sur le bassin pour travailler sur les parcs, ndlr) mais le bilan est loin d’être positif. "Pour qualifier ce premier semestre, un mot suffit : fiasco. Lorsque vous devez bosser et que la marchandise que vous avez, vous ne pouvez pas la vendre, c'est vite étouffant".

Aujourd'hui plus que jamais les ostréiculteurs comptent sur la consommation de juillet et août car depuis plusieurs années ils ont développé de nombreux points de vente façon guinguette sur les ports du bassin où l'on peut venir manger directement chez le producteur. "Sur le bassin, c'est près de 300 entreprises. On espère beaucoup de la saison estivale. On croise les doigts pour qu'on tourne la page cet été, mais même si on entretient l'optimiste, on a un petit peu de moral dans les chaussette", confie-t-il.