publié le 05/12/2018 à 22:46

C'est un témoignage qui illustre avec force les difficultés de certains Français. Malgré leurs 3.000 euros mensuels, à eux deux, Aurélie et son mari Anthony ne s'en sortent pas. Dans le documentaire Gilets jaunes : la colère des Français oubliés, diffusé sur M6 mercredi soir, ils expliquent s'être endettés à hauteur de 135.000 euros pour acquérir leur pavillon.



Depuis, ils luttent pour faire face aux dépenses du quotidien de leur famille, qui compte quatre enfants. Au point, selon Aurélie, de ne pas pouvoir manger à leur faim : "Ça m’est arrivé de prétendre être fatiguée et de ne pas avoir faim pour être sûre de ne pas manger et de laisser ma part aux autres quoi… ça m’est déjà arrivé", confie la mère de famille. Et les ennuis commencent très tôt dans le mois. "À partir du 12, on a tous les prélèvements qui démarrent. Le moindre petit incident de la vie a un impact énorme. "Faut pas qu'il y ait un frigo qui lâche", explique Aurélie.

Autre dépense problématique : le chauffage. "Il y a des choses, on ne peut pas. Comme là, par exemple, on était à court de bois, on n'a pas eu le choix, il a fallu qu'on tape dans le découvert pour aller chercher du bois, on n'a pas le choix", confie Aurélie. Même problème pour se payer le plein et utiliser leur voiture. Le couple vit à découvert, de parfois 800 ou 1.000 euros, avec la peur, qu'un jour, la banque les lâche.

Suivez la soirée spéciale Gilets jaunes, la colères des Français oubliés. Diffusée à partir de 21 heures sur M6, en partenariat avec RTL, suivi d'un débat.