"Gilets jaunes" : quelles stations de métro sont fermées ce samedi ?

publié le 16/11/2019 à 10:29

Face à l'acte 53 des "gilets jaunes," premier anniversaire du mouvement, la préfecture de police de Paris a préféré prendre les devants et ordonner la fermeture de 23 stations de métro et de RER.

Depuis 7h du matin ce samedi, il est ainsi impossible de monter ou de descendre sur une bonne partie de la ligne 1 qui dessert les Champs-Élysées et ses alentours.

Les stations Tuileries, Argentine, Georges V, Champs-Élysées-Clémenceau, Charles de Gaulle-Étoile, Franklin D. Roosevelt et Concorde sont donc fermées au public.

Deux lignes voient leur trafic interrompu. C'est le cas pour la ligne 2 entre Porte Dauphine et Courcelle et la ligne 6 entre Trocadéro et Charles de Gaulle-Étoile.

Mais si elles sont les lignes les plus touchées, les métros 1, 2 et 6 ne sont pas seuls à connaître des perturbations. Sont également concernées les lignes 3, 7, 9, 10, 12 et 13, tout comme deux RER, le A et le C.

Un certain nombre de lignes de bus risquent elles, d'être "déviées ou limitées" selon le site Internet de la RATP.