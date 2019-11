publié le 15/11/2019 à 16:47

"Je ne reviendrai plus. J'ai déjà beaucoup participé." C'est comme cela que Mathieu Blavier, ancien représentant des "gilets jaunes" originaire des Bouches-du-Rhône, justifie son départ du mouvement. "J’ai été vraiment actif, j’ai participé aux conférences jeune citoyens, j’ai notamment participé à celle d’Aix-en-Provence, et j’ai été invité au Grand Débat mais moi j’ai été déçu," confie-t-il sur RTL.

Un an après la création du mouvement, Mathieu Blavier semble avoir toujours espoir. Même s'il est parti, il explique que les revendications des "gilets jaunes" ont évolué. "Notre revendication phare c'est la démocratie. [...] Parce qu'aujourd’hui, si on a des taxes qui augmentent un petit peu de partout, c’est justement dû au Parlement qui vote les lois et qui nous représente plus du tout," affirme l'ancien gilet jaune.

Désormais en Irlande, le jeune artisan s'attache à rassembler les luttes qui existent dans différents pays d'Europe. S'il est toujours en contact avec les initiateurs du mouvement, il souhaite désormais "commencer à convier les luttes européennes". Mathieu Blavier raconte, qu'un "président d’une région en Pologne m’a contacté et j’ai d’autres associations qui m’ont contacté à travers l’Europe et on va commencer à converger tout ça." Pour cela, l'ancien "gilet jaune" compte recréer un groupe selon ses dires. Il se donne 5 ans pour créer cette convergence.