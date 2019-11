publié le 15/11/2019 à 08:37

Le mouvement des "gilets jaune" fêtera ses un an, le 17 novembre prochain. Un anniversaire redouté par le gouvernement, qui a mobilisé un large dispositif de sécurité. Mais pour Hervé Le Bras, démographe et historien, cet évènement sonne plus comme "un retour de flamme", qu'un nouvel embrasement de la population. "Si la manifestation (du samedi 16 novembre) est suivie, cela n’empêchera pas le déclin des "gilets jaunes", qui dure depuis longtemps", affirme-t-il au micro de RTL.

"Il y avait une dernière enquête intéressante de l'IFOP, où la question était : 'est-ce que vous voudriez être un 'gilet jaune ?'. [...] 20% seulement des Français souhaitent être un 'gilet jaune. C'est quand même le signe d'un déclin", poursuit Hervé Le Bras au micro de RTL.

Un essoufflement que le démographe explique par le manque de convergence des luttes sociales. "Chacun reste dans son silo. Et les 'gilets jaunes' n'ont pas pu faire leur jonction, par exemple, avec les cités, les banlieues, ils n'ont pas pu faire leur jonction avec d’autres, les blouses blanches, les paysans".