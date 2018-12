publié le 01/12/2018 à 09:09

Comme chaque année, les bénévoles des Banques alimentaires sont mobilisés pour recueillir des produits de première nécessité dans les grandes surfaces. En principe, chacun donne ce qu'il veut, en venant faire ses courses, et ensuite, les denrées sont redistribuées. Mais la collecte nationale qui se déroule du 30 novembre au 2 décembre pourrait être perturbée par les blocages des "gilets jaunes".



À Vannes en Bretagne, des "gilets jaunes" veulent bloquer tous les accès des grandes surfaces. "Je ne vois pas pourquoi on ne bloquerait pas. Les gens qui ont besoin de cette banque alimentaire, je pense qu’on bloque aussi pour eux. Ce sont des gens qui sont dans le besoin comme nous et d’ailleurs on aimerait bien les voir un peu sur les barrages aussi ces gens-là", estime au micro de RTL, Dan, un "gilet jaune" qui compte bien bloquer un supermarché.

Une menace qui inquiète parmi les bénévoles de la Banque alimentaire. "La situation serait encore pire que maintenant. Ce n’est pas humanitaire de faire cela. Il faudrait au moins laisser les gens acheter pour pouvoir donner ensuite aux autres", se désole Catherine, une bénévole de l’organisation. "Moi je ne suis pas d’accord. On peut soutenir certaines interventions des ‘gilets jaunes’, mais là je trouve que ce n’est pas solidaire du tout."

