publié le 24/12/2018 à 10:42

Le mouvement des "gilets jaunes" est-il entaché par les violences de ces dernières semaines ? La question est posée à Pierre Henry, président de l'association France Fraternités. On a vu des saluts nazis à Montmartre, une effigie du Président décapitée, des policiers ciblés sur les Champs-Élysées...



Dans les mots, comme dans les actes, on semble avoir franchi un nouveau pallier ce week-end. "Je le pense, ce mouvement est marqué par l'antisémitisme, le racisme, l'homophobie, le sexisme, l'antiparlementarisme, la haine des élites et c'est absolument insupportable", affirme-t-il.

Selon lui, "ce qui se passe sur l'acte V et l'acte VI de la mobilisation est la démonstration du savoir faire de l'extrême droite". Une tendance à simplifier ? Certaines personnes mobilisées ont des revendications très sincères depuis le début du mouvement. Cependant, il estime que "les dizaines d'incidents qui ont été remarqués lors de ce mouvement, un peu partout en France, cet antisémitisme assumé à travers des pancartes" ne sont "pas inventés".

Il faut se mettre autour d'une table Pierre Henry Partager la citation





Jusqu'à présent, des incidents graves ont eu lieu mais ils ont été décrits comme isolés. "La marge devient tellement importante qu'au bout d'un moment on ne peut plus l'excuser, il faut regarder en face ce qu'est ce mouvement", explique Pierre Henry. Que faire alors ? "On s'appuie sur les corps intermédiaires, il y a les démocraties représentatives, tous les élus ne sont pas des pourris", ajoute-t-il. Pour Pierre Henry, "il faut se mettre autour d'une table, bien sûr qu'il faut réformer ce pays, il faut réformer le mode de scrutin, il faut réformer le référendum d'initiative populaire mais avec des gardes-fou, avec la présence de parlementaires".



Les propos du président de France Fraternités ne sont pas de nature à apaiser les esprits. "Ce que nous n'accepterions pas comme comportement individuel il faudrait l'accepter parce que c'est un mouvement collectif ?", s'interroge Pierre Henry. "Chacun d'entre nous serait témoin d'un certain nombres d'événements qui se sont produits, on les condamnerait immédiatement", estime-t-il. "C'est à nous tous de lutter pour conserver ce bien commun, la République", conclut Pierre Henry.