et Marie Sasin

publié le 19/12/2018 à 19:40

Un drame aux urgences. Une femme souffrante s'est présentée lundi 17 décembre en fin d'après-midi à l'hôpital Lariboisière, à Paris. Malheureusement, 12 heures plus tard, son décès a été constaté. Deux enquêtes ont été ouvertes l'une par le parquet de Paris, l'autre en interne.



"Comment peut-on mourir dans nos services ? "C’est encore un témoignage de cette surcharge qui est devenue insupportable dans les services d’urgence. Insupportable pour les patients, cette surcharge est également insupportable pour les personnels qui ne peuvent plus travailler dans ces conditions", explique le président du Samu-Urgences de France, François Braun.

"Les services d’urgence, c’est la jonction entre deux plaques tectoniques : la plaque de la ville et la plaque de l’hôpital. On a des difficultés avec l’amont qui nous envoie trop de patients et avec l’aval l’hôpital qui ne peut pas accepter tous les patients qui arrivent aux urgences, cette zone de tension, de fractures ce sont nos services d’urgences actuels", détaille-t-il.

Des flux incessants de patients

Selon lui, les services d'urgence "ont craqué pour beaucoup. Ils tiennent à un fil pour la majorité". Les règles d'accueil "sont bien appliquées, les infirmières d’accueil sont bien formées", souligne François Braun, invité de RTL Soir.



"Il y a malheureusement des trous dans la raquette, c’est dramatique de présenter les choses comme ça. C'est lié à la surcharge de travail, des flux incessants de patients qui arrivent, ça laisse la possibilité de voir apparaître des drames".