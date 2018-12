publié le 17/12/2018 à 11:32

Voilà un mois jour pour jour que le mouvement des "gilets jaunes" a démarré. Si l'acte 5 de la mobilisation samedi 15 décembre a connu un net recul par rapport aux précédentes semaines, certains irréductibles sont toujours là, dans la rue, sur un rond-point ou à un péage.



Malgré les récentes annonces d'Emmanuel Macron sur le Smic, la CSG ou les heures supplémentaires, une partie des manifestants refuse de baisser la garde et continue de protester contre la politique du gouvernement et la baisse générale du pouvoir d'achat. Déterminés, ils veulent faire entendre leur voix, coûte que coûte.

Et l'approche des fêtes de fin d'année ne devraient rien y changer. Certains "gilets jaunes" devraient toujours occuper leur poste dans les jours à venir. "On est déterminé à continuer le mouvement, on n'a pas envie de lâcher car on a obtenu quelques trucs mais ce ne sont que des miettes. On ne lâchera pas, des gens seront là à Noël et d'autres seront là au Nouvel An s'il faut", explique un manifestant des Bouches-du-Rhône.



Une marche entre Arles et Paris

En revanche, certains "gilets jaunes" appellent à faire évoluer le mouvement. "On est arrivé à un moment donné où il faut de nouvelles idées que celle de bloquer car on s'épuise et on risque d'avoir l'opinion publique contre nous", lance José au micro de RTL.



C'est pourquoi, ce dernier a lancé l'idée d'une marche entre Arles et Paris "comme l'ont fait Gandhi et Martin Luther King" avant lui. "Il faut que tous les 'gilets jaunes' et citoyens français partent de chez eux pour nous rejoindre le 19 janvier à Paris pour porter des millions de signatures devant l'Assemblée nationale", poursuit-il.



Cette marche citoyenne, c'est pour amener un message fort Valérie, manifestante à Arles Partager la citation





Des propos qui font échos à ceux de Valérie, qui a immédiatement pris part à ce projet. "Cette marche citoyenne, c'est pour amener un message fort. C'est ça la volonté du référendum d'initiative citoyenne", dit-elle en espérant récolter plus de 9 millions de signatures lors de ces 750 kilomètres entre la ville du sud de la France et la capitale. Et d'expliquer : "Ce serait plus que le nombre de voix obtenues par Emmanuel Macron lors de son élection. Ce serait un symbole fort".



Des assemblées générales

À Toulouse, les "gilets jaunes" du départements ont pris part à une grande assemblée générale dimanche 16 décembre, au lendemain d'une manifestation qui a fait 29 blessés. Un temps d'échanges et de dialogue souvent nécessaire pour faire perdurer le mouvement.



"Il y a des temps pour des actions. Puis il y a des temps pour la coordination, le bilan et la projection, analyse l'un des organisateurs dans les colonnes de France Bleu. Pas question pour lui de lever le camp donc alors que le mouvement est "parti pour durer". Trois commissions (communication, action et revendication) ont même été créés afin de structurer cette contestation et faire entendre un message le plus clair possible.