publié le 17/02/2019 à 11:09

Après l'acte 14 des "gilets jaunes" samedi 16 février, certains manifestants ont décidé de rester mobilisés ce dimanche également, principalement dans la capitale pour les 3 mois du mouvement. Mias faire coup double dans le même week-end, divise au sein même des "gilets jaunes".



Parmi les manifestants, Séverine est arrivée d'Amiens, c'est la première fois qu'elle vient à Paris et pour elle, manifester ce dimanche est compliqué. "Je me pose beaucoup de questions. Je vois bien que ce mouvement est traversé par plein d'idées. Je ne sais pas si j'aurais l'énergie d'être là deux jours", explique-elle.

"Le dimanche je ne sais pas, mais le samedi il faut être là", lance un autre "gilet jaune", mais sa compagne n'est pas du même avis. "On ne peut pas laisser tomber maintenant, avec tous les sacrifices que les gens ont fait depuis des mois", dit-elle, déterminée à défiler ce dimanche après-midi dans Paris.

À Paris ce dimanche, plusieurs stations du métro ont été fermées par mesure de sécurité, les mêmes mesures mises en place depuis plusieurs samedis, lors des journées de mobilisations des "gilets jaunes".

Prévisions fermeture des lignes de métro et RER

Ligne 1 : Station Tuilerie

Lignes 1, 8 et 12 : Station Concorde

Lignes 1 et 13 : Station Champs-Elysées Clemenceau

Lignes 1 et 9 : Station Franklin D Roosevelt

Ligne 12 : Assemblée Nationale

Lignes 9 et 13 : Station Miromesnil

Ligne 13 : Station Varenne





Par ailleurs, plusieurs lignes de bus sont susceptibles d'être déviées ou limitées dans ce secteur. La RATP précise également que la réouverture des stations se fera sur autorisation de la Préfecture de Police.