"Gilets jaunes" : des tensions dans le cortège parisien

publié le 16/02/2019 à 17:24

La mobilisation continue pour les "gilets jaunes". Ce samedi 16 février, pour l'acte 14 du mouvement, ils étaient 10.200 manifestants en France à être mobilisés à 14h, dont 3.000 à Paris selon le ministère de l'Intérieur. Des tensions sont intervenues dans le cortège parisien dans l'après-midi avec des échauffourées qui ont eu lieu sur le boulevard Saint-Michel entre manifestants et forces de l'ordre.



Des accrochages se sont en effet déroulés dans le sixième arrondissement de la capitale où on a vu des bouteilles voler et des poubelles renversées, et des jets de gaz lacrymogène en retour de la part des forces de l'ordre. Selon LCI, les policiers ont séparé le cortège en deux. Certains manifestants ont alors décidé de retourner en arrière en direction du Panthéon et l'autre partie a décidé de continuer direction Port-Royal pour s'éloigner de l'itinéraire décidé, selon eux trop loin des lieux de pouvoir. Une intervention des forces de l'ordre qui a suscité de vives tensions.

Du côté de Notre-Dame de Paris, une journaliste de Line Press a également constaté pour cet acte 14 que la police avait utilisé des gaz lacrymogènes afin de disperser les "gilets jaunes". Même chose du côté de l'esplanade des Invalides où des manifestants ont lancé des projectiles sur les forces de l'ordre qui ont répliqué par des lacrymogènes.

Pour ces trois mois de mobilisation, les manifestants continuent à protester et semblent déterminés. "Tant que le gouvernement ne donnera rien, on sera là et on ne lâchera pas", a déclaré à LCI le "gilet jaune" Jérôme Rodrigues grièvement blessé à l’œil, et présent dans le cortège parisien ce samedi 16 février.