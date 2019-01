publié le 07/01/2019 à 12:17

Au lendemain de"l'acte VIII" de la mobilisation des "gilets jaunes" marqué par de nouvelles violences envers les forces de l'ordre, le syndicat de police Alliance a réitéré ce lundi 7 janvier sur RTL sa demande de création d'"un fichier" de manifestants violents.



"Il faut en finir avec les aménagements de peine", estime son secrétaire général adjoint Frédéric Lagache, et "sanctionner plus durement ceux qui agressent les policiers et gendarmes et gendarmes". "Ces personnes doivent aller en prison dès que les faits sont établis", ajoute-t-il, en déplorant : "ça fait 10 ans qu'on demande cela aux différents présidents de la République". "Il faut des actes", affirme Frédéric Lagache, et en finir avec les lois Taubira".

Des outils supplémentaires

"Il faut donner les outils à nos collègues pour qu'ils exercent leur travail", dit Frédéric Lagache. Au-delà des effectifs, le syndicat demande la création d'un fichier de manifestants violents, à l'instar des "fichiers pour les interdits de stade".

Le policier reconnaît que "seul, le fichier ne règle pas le problème" mais il peut permettre à "la justice de faire son travail" dans l'hypothèse où les personnes visées ne respecteraient pas leurs obligations.