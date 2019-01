publié le 02/01/2019 à 18:44

L'assaillant interpellé lundi, soupçonné d'être l'un des auteurs de violences commises contre trois policiers à moto lors d'une manifestation des "gilets jaunes" le 22 décembre à Paris, va être présenté à la justice en vue de sa mise en examen, a indiqué ce mercredi le parquet de Paris. Le suspect doit être déféré dans la soirée avant d'être présenté jeudi à un juge d'instruction, selon cette source.



Une information judiciaire doit être ouverte pour "violences sur personne dépositaire de l'autorité publique en réunion avec armes ayant entraîné une interruption totale de travail supérieure à huit jours", "dégradations de biens d'utilité publique" et "participation à un groupement en vue de commettre des violences". Le placement en détention provisoire du suspect sera requis, a indiqué le parquet.

Des vidéos montrant cette agression et l'un des policiers réagissant en dégainant son arme avaient été massivement diffusées sur les réseaux sociaux et l'agression avait indigné le gouvernement.

Un policier avait dégainé son arme

La scène s'était déroulée en fin de journée le 22 décembre dernier, au croisement de l'avenue George V et des Champs-Elysées, alors que les forces de l'ordre évacuaient progressivement la plus belle avenue du monde, lors de ce sixième samedi consécutif de manifestations des "gilets jaunes".



Trois motards casqués avaient alors été pris à partie par des manifestants, certains portant des gilets jaunes, qui avaient fait tomber une de leurs motos, en leur jetant des pavés et des trottinettes. Les policiers les avaient repoussés dans un premier temps à coups de pieds et de gaz lacrymogène notamment. L'un d'eux avait ensuite dégainé son pistolet en le pointant sur un manifestant, avant de le remettre rapidement dans son étui. Une vingtaine de manifestants s'en étaient alors pris à la moto à coups de pieds, avant d'être de nouveau repoussés par les forces de l'ordre.