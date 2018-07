publié le 29/11/2016 à 06:57

Coup de froid sur le pays. Malgré du soleil sur la moitié nord de la France, les températures sont très basses cette semaine. Ce 29 novembre, les températures seront en baisse : on attend sur la moitié nord de - 4 à 1 degrés de minimales, localement - 5 degrés dans le quart Nord-Est, et de 1 à 5 degrés sur la moitié sud. Les maximales s'échelonneront, quant à elles, de 2 à 6 degrés sur la moitié nord, et montent jusqu'à 7 à 13 degrés sur la moitié sud. Pour se protéger du froid, une seule solution "bien se couvrir", rappelle le docteur Genies, médecin généraliste.



"On couvre les extrémités parce que les échanges thermiques se font par les extrémités, donc il faut mettre une paire de gants, un bonnet et sortir avec suffisamment de couches pour éviter que le corps n'ait à effectuer lui-même une mesure de protection", indique le médecin. Face au froid, "on crée une sorte de gardian de température pour mettre à l'abri nos organes nobles (cœur, cerveau, reins...).

"Il ne faut pas s'affoler, les risques de surmortalité liés au froid sont malheureusement préférentiellement l'apanage des plus pauvres et des plus fragiles. En règle générale, on n'a pas beaucoup de risques liés à l'hypothermie", précise-t-il.