et Loïc Farge

publié le 28/11/2016 à 11:57

Vous avez sans doute déjà assisté à cette scène. Vous êtes au restaurant avec des amis. Le serveur vous apporte les plats. Avant même de goûter, il y en a toujours un pour lâcher sa fourchette, saisir sa salière et la vider (ou presque) sur le contenu de son assiette. C'est une sorte de réflexe mortel : le grain de sel dans l'assiette finit toujours en grain de sable pour la santé. Pour faire simple, il bousille le cœur, il esquinte les reins, il détériore les vaisseaux sanguins. Ce n'est pas bon pour vos neurones. C'est le condiment de tous les dangers.



Faut-il pour autant le bannir de nos cuisine ? Pour être franc, ce n'est pas le sel qui pose problème mais bien sûr son excès, qui nous guette en permanence. Il s'invite dans notre alimentation sans que nous en soyons forcément conscients. Vous avalez un bout de fromage : c'est plein de sel. Vous croquez dans un quignon de pain : c'est plein de sel. Vous vous offrez un pat de charcuterie : c'est plein de sel. On en trouve même dans les laitages, les sauces tomates, les plats cuisinés. Pas la peine donc d'en rajouter !

À la maison, vous avez mille et une possibilités de la jouer malin. Oubliez le sel et reportez votre affection sur les herbes aromatiques : thym, cerfeuil, ciboulette, estragon, basilic, aneth... Ne vous privez pas : cela remplace avantageusement le sel, ça rehausse la saveur des plats au moins autant que le sel (et sans ses inconvénients).

Même chose avec les épices : cumin, paprika, muscade, curcuma. Ce dernier, venu d'Asie, est utilisé depuis des lustres par la médecine chinoise pour ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Elles sont avérées, au point que le curcuma devrait être remboursé par la Sécurité sociale.