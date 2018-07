publié le 09/07/2018 à 05:25

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a révélé que des millions de litres de rosé espagnol ont été vendus pour du vin français, comme le révèle Le Parisien paraissant lundi 9 juillet. Après avoir reçu des alertes fin 2015 sur la francisation de vins espagnols, la DGCCRF a lancé une enquête en 2016 et 2017.



Alexandre Chevallier, le directeur de cabinet adjoint de la DGCCRF, explique au quotidien que "ces cas de francisation concernent plus de 70.000 hectolitres de vin". Soit l'équivalent de 10 millions de bouteilles de rosé. Dans près d'un établissement contrôlé sur cinq, le rosé présenté comme français était en réalité espagnol... et beaucoup moins cher, puisqu'en 2016 le rosé en vrac espagnol se vendait à 0,34EUR/litre pour 0,75 à 0,90EUR/litre pour le rosé français, selon le quotidien.



22% des établissements contrôlés présentaient une anomalie d'étiquetage, précise le journal. Des injonctions de mises en conformité, des procès-verbaux et des procédures pénales pour tromperie ont été lancés par la la DGCCRF, précise Le Parisien.