Un rosé vendu à 7 euros chez Aldi élu parmi les meilleurs vins du monde

publié le 22/06/2017 à 11:37

Plus besoin de se ruiner pour goûter les meilleures bouteilles. Le prestigieux classement de l'International Wine Challenge, qui récompense chaque année les meilleurs vins du monde, a attribué la médaille d'argent à une cuvée varoise vendue à 7 euros dans les magasins de la chaîne de hard-discount Aldi. Il s'agit du rosé Côtes de Provence Exquisite, produit au domaine du Grand Cros à Carnoules, une commune située à un peu plus de 30 km au nord de Toulon.



La cuvée a été choisie parmi plus de 17.000 autres, certaines pouvant coûter jusqu'à trois fois le prix de la bouteille sacrée. Mélangeant les différents cépages de grenache, cinsault et syrah, ce vin se distingue grâce à des saveurs décrites comme "un mélange de fraises et de fruits blancs, subtilement épicé". Il a également terminé en première position de la catégorie des rosés disponibles à moins de 10 dollars.

"La reconnaissance une fois de plus de la qualité de notre vin est le témoignage de notre dur travail pour offrir des produits exceptionnels à des prix imbattables", s'est félicité le directeur adjoint du domaine, Tony Blaines. Déjà victime de son succès depuis sa distinction, le Côtes de Provence Exquisite est en rupture de stock sur le site de supermarché.



La cuvée était en rupture de stock sur le site d'Aldi, après l'annonce de sa distinction. Crédit : Capture d'écran / aldi.co.uk