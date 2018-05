publié le 21/05/2018 à 10:15

Un master d'économie n'est pas nécessaire pour comprendre que si la demande d'un produit va croissante et que l'offre s'amenuise, le risque couru est la pénurie. Ce phénomène pourrait bien concerner le rosé, star des apéritifs estivaux. Son attractivité grandissante pourrait ne pas être entièrement satisfaite par la mince récolte de l'année 2017, comme l'expliquent Les Échos.



La France produit un tiers des volumes de vin rosé, selon le site du quotidien économique. Elle est le premier consommateur du breuvage, mais aussi le premier exportateur, puisque 32% de sa production de rosé est exportée à l'étranger. Seulement, en quinze ans, "la consommation mondiale a crû de 31 % et le nombre de pays importateurs de 16 %", font savoir Les Échos, alors la production doit suivre.

Faute d'une récolte riche en 2017, les stocks vont s'amenuiser rapidement, et le coût pourrait également être impacté. Les régions productrices de rosé en France, parmi lesquelles le Languedoc (320 millions de bouteilles), la Provence (environ 160 millions) et la Loire (environ 100 millions), en produisent pourtant quelque vingt-quatre millions d'hectolitres par an, font savoir Les Échos.