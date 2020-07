publié le 28/07/2020 à 12:06

Distanciation sociale, gestes barrières ... Comment faut-il se protéger contre le coronavirus à la plage ? Si le lavage des mains régulier est évidemment préconisé, le gel hydralcoolique peut s'avérer être dangereux avec une forte exposition au soleil.

Mélanger chaleur et gel hydralcoolique peut provoquer une dermite en breloque, explique la dermatologue Catherine Oliverès-Ghouti à 20 Minutes, "une brûlure caractéristique causée par la réaction de ces substances sur la peau avec le soleil."

Mais en plus d'être dangereux, le gel hydralcoolique à la plage serait tout simplement inutile : "a priori, on ne touche aucun bouton d'ascenseur ni de poignée de porte, mais seulement ses propres affaires et le sable." Conclusion donc : à la plage, mieux vaut prioriser un lavage régulier des mains que le gel hydralcoolique.