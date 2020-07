publié le 28/07/2020 à 07:12

Les fortes chaleurs font leur retour cette semaine sur toute la France en cette dernière semaine de juillet. Il a fait jusqu'à 40 degrés lundi 27 juillet du Midi toulousain à l'Auvergne-Rhône-Alpes, selon Météo France. Cette chaleur peut rapidement devenir un danger si l'on ne prend pas toutes les précautions.

Contacté par RTL, le docteur Jean-François Toussaint, professeur à l'université Paris-Descartes et directeur de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport (Irmes), explique comment lutter contre les fortes températures.

Il est assez facile de repérer les signes corporels du coup de chaud : "Une soif beaucoup plus grande que d'habitude, une fatigue extrême, avoir la peau chaude et sèche, avoir du mal à s'exprimer, avoir des maux de tête". Si vous êtes victime de ces symptômes, il est recommandé de se rendre dans un endroit frais et ombragé. Si cela ne marche pas et que les symptômes perdurent, il faut "appeler les secours au 112".

Bien s'hydrater

Le médecin insiste notamment sur l'hydratation : il faut "boire de façon plus importante que ce que l'on boit d'habitude [...] La limite, c'est entre 1,5 et 3 litres par jour". La quantité nécessaire dépend degré de chaleur et de la nature des personnes, indique le professionnel.

Pour les individus fragiles, tels que les personnes en état d'insuffisance cardiaque, rénale ou respiratoire, il ne faut pas dépasser 1,5 litre d'eau, ou 2 litres pour les personnes âgées.

Les enfants sont aussi vulnérables. Il ne faut pas hésiter à vérifier l'état de leur peau, sur laquelle les signes de déshydratation sont visibles. "Une peau chaude et sèche" indique le manque d'hydratation. Le médecin conseille vivement d'éviter d'exposer les enfants au soleil et de les maintenir dans les pièces les plus fraîches de la maison.

Un autre détail d'importance que souligne le docteur Toussaint : l'eau doit être à température ambiante. Il invite également à bannir l'alcool, le café et les boissons chaudes en général, l'important étant de "garder son hydratation et sa température contrôlées".

Douche, bain, ventilateur... Comment se rafraîchir ?

Pour le réflexe des douches froides, le problème se pose seulement pour les personnes fragiles : "Ce sont des contrastes thermiques intenses qu'il faut absolument éviter. Mais si vous êtes en bonne santé, il n'y a pas de problématique particulière autour d'une douche", précise le médecin.



L'idéal reste d'en prendre plusieurs par jour, "le fait de prendre une douche plusieurs fois par jour va permettre d'hydrater et de diminuer la température corporelle".



Les points d'eau extérieurs publics sont à proscrire rappelle le médecin, ceux-là peuvent être pollués avec des toxines chimiques ou encore propager des maladies infectieuses comme les dysenteries ou même la Covid-19. Il est donc vivement recommandé de se baigner uniquement "dans les endroits qui sont autorisés".



Concernant l'usage du ventilateur, plusieurs précautions sont à appliquer. Tout d'abord, en période de crise sanitaire, "le ventilateur est complètement contre-indiqué dans les pièces où il y a plusieurs personnes", explique la professeure Karine Lacombe, cheffe du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, invitée de RTL le jeudi 23 juillet.



Ensuite, à son domicile, l'usage du ventilateur durant la nuit n'est pas conseillé, "sauf s'il est dirigé vers le bas du corps". Le docteur Toussaint conseille de bien s'hydrater durant la journée pour ne pas souffrir de déshydratation à cause du courant d'air créé par le ventilateur : "S'il y a une bonne hydratation le jour, et si l'on n'a pas directement le flux au niveau des poumons, à ce moment-là ça peut être utile".